Neuer Wochenmarkt geht an den Start

Neustart in der Neustraße: Am Samstag fand erstmals ein Wochenmarkt statt, der von der Marktgilde organisiert wird. Sie hat die Aufgabe von der Stadt übertragen bekommen und will das Einkaufsangebot nachhaltig attraktiver gestalten.

Der Wochenmarkt ist am Samstag wieder in die Neustraße umgezogen. Von der Antoniuskirche reihen sich die Marktstände in Richtung Stadtkirche aneinander. Gleich am Morgen kamen die ersten Kunden, um den neuen Standort in Augenschein zu nehmen. Erst später fanden die eigens für Kinder aufgebaute Hüpfburg und der Schminkstand das gebührende Interesse der jüngsten Besucher. Der neue Markt soll für alle da sein, so die Vorstellung der Marktgilde. Sie hat jetzt die Organisation des Marktes übernommen.