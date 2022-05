Neues Leben im Beltman-Bau

Vor dem Die Gaststätte an der Grenze auf einer alten Postkarte.

Dem niederländischen Architekten Gerrit Beltman (1843 bis 1915) verdankt die Region zahlreiche repräsentative Bauwerke – sowohl für die Textilindustrie als auch für andere Zwecke. Dazu gehören die früherer Spinnerei A (das jetzige Wirtschaftszentrum in Gronau), die Laurenzfabrik in Ochtrup und viele Villen in Twente. Alles robuste Bauwerke, die eine für ihre Zeit typische architektonische Schönheit ausstrahlen.