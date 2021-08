Neues Team in Frauenarztpraxis

In Russland war ihr Lebenslauf eigentlich vorgeplant: Ihre Eltern waren in St. Petersburg beide Ingenieure. Ein solches Studium wäre auch für Ella Meimann möglich gewesen. Aber ihr Traum war ein anderer: Sie wollte Ärztin werden.1994 machte die Familie Nägel mit Köpfen und wanderte nach Deutschland aus, wo die Tochter in Kassel ihr Abitur ablegen konnte. Ihren Traum hatte Ella Meimann nicht aus dem Blick verloren.

Sie nahm an der Ruhruni ihr Medizinstudium auf – und das führte sie nun nach Gronau. Zum Jahreswechsel hat die Medizinerin, die Frauenarztpraxis von Iris und Richard Tutz in der Neustraße übernommen, für die das Ärztepaar eine Nachfolge gesucht hatte.

„Wir haben einige Gespräche geführt – und sind letztendlich die Nachfolger in der Gronauer Praxis für Gynäkologie und Geburtshilfe geworden“, freut sie sich nun, dass der Start gut verlaufen sei. „Ich habe ein Super-Team geerbt“, sagt sie über ihre fünf MFA, die sie übernommen hat, „und auch schon viele nette Patientinnen kennenlernen dürfen.“

Wie Ella Meimann auf die Praxis in Gronau gekommen ist? „Ich bin jetzt in einem Alter, in dem man sich die Frage nach einem Start in die Selbstständigkeit noch stellen kann“, erzählt die 44-Jährige mit einem sympathischen Lächeln und verweist auf ihre erwachsenen Kinder und gleichzeitig über einen Erfahrungsschatz, der ihr den Weg in einen erfolgreichen Praxisbetrieb ermöglicht. Gemeinsam mit ihrem Mann wohnt sie seit vielen Jahren in Rheine.

In den zurückliegenden 17 Jahren war sie in verschiedenen Krankenhäusern tätig, die letzten neun davon als Oberärztin. Ihre jüngste Anstellung hatte sie am Maria-Josef-Hospital in Greven, wo sie in den vergangenen vier Jahren maßgeblich die gynäkologische Abteilung mit aufgebaut hat. „Ein Schwerpunkt lag beispielsweise im Bereich des Beckenbodens“, erklärt die erfahren Operateurin, die sich in ihrem beruflichen Werdegang mit allen Themenbereich der Gynäkologie auseinandersetzen durfte.

Für Meimann war der Wechsel aus dem Klinkalltag in die eigene Praxis kein Sprung ins kalte Wasser. „Ich habe freitags auch in einer gynäkologischen Praxis gearbeitet.“ Sie erkannte für sich, dass sie sich darin ihr berufliche Zukunft gut vorstellen konnte.

Ihr Kollege Louay Maksoud ist mit an die Dinkel gezogen

„Und ich bin nicht alleine gekommen“, sagt sie. Louay Maksoud, ihr Kollege aus Grevener Zeiten, ist nämlich von der Ems mit an die Dinkel gezogen. Er war zuvor in Syrien als Facharzt tätig und hatte dort bereits eine eigene Praxis.

In Gronau erlebte er einen großen Zufall: In der Fußgängerzone sprach ihn eine Frau an, die ihn aus seiner syrischen Heimat kannte. „Herr Doktor, sie haben doch meine beiden Kinder auf die Welt gebracht“, wurde er euphorisch begrüßt.

„Wir wollen Frauen in Gronau über einen langen Lebensabschnitt begleiten“, beton Ella Meimann ihr Selbstverständnis. „Das bedeutet, für die Frauen da zu sein in schönen, aber auch in anderen Zeiten.“

„Freunde und Verwandte haben uns bei der Renovierung der Praxis unterstützt“, blickt die Medizinerin auf die vergangenen Wochen zurück. Um der Praxis eine persönliche Atmosphäre zu verleihen, konnte Ella Meimann erneut auf die Unterstützung ihrer Eltern zurückgreifen. „Alle Bilder, die an den Wänden hängen, wurden von meiner Mutter gemalt.“ Die ist offensichtlich nicht nur Ingenieurin, sondern auch eine begabte Künstlerin.