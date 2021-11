Cinetech soll Anfang 2022 wiedereröffnen: Neustart mit „Matrix“-Film

Die Filmfreunde in Gronau warten darauf, dass das Kino in der Mühlenmathe wieder eröffnet. Doch ein wenig müssen sie sich noch gedulden.

Kino in der Mühlenmathe

Zum Start des aktuellen James-Bond-Films mussten die Gronauer Kinofreunde noch in andere Städte ausweichen. Die Chancen, dass sie den neuen „Matrix“-Film im dann völlig sanierten Cinetech an der Mühlenmathe erleben können, stehen aber nicht schlecht. „Anfang 2022 wollen wir wiedereröffnen“, sagt Betreiber Dominik Paffrath. „Sehr am Anfang.“