Nicht alles nur Spesen gewesen

In den zurückliegenden Sitzungen des Hauptausschusses ließen Gronaus Christdemokraten immer wieder durchblicken, dass sie sich das lange diskutierte Modell der Errichtung eines Gesundheitszentrums durch eine Genossenschaft mit städtischer Beteiligung gut vorstellen können. Als es in der jüngsten Ratssitzung zum Beschluss kommen sollte, sprangen nacheinander die Befürworter in vielen anderen Parteien ab. Während die Verwaltungsspitze für den Plan kämpfte, kam aus den Reihen der Union kein Wort. Daraufhin wurde die Fraktion in unserer Zeitung mehrfach kritisiert. Jetzt bricht der Fraktionsvorsitzende Sebastian Laschke in der Angelegenheit sein Schweigen.