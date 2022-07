Nicht angeleinte Hunde sorgen für Unverständnis

Für die Naturschützer in Gronau sind freilaufende Hunde – das wurde in der Berichterstattung anlässlich von Pferden in austrocknenden Wasserläufen deutlich – ein großes Ärgernis. Auch von Seiten der Jägerschaft gibt es immer wieder den Hinweis, gerade in der Zeit, in der Jungtiere langsam selbstständig werden, besonders auf die eigenen Vierbeiner zu achten. Auch andere Waldnutzer in Gronau haben so ihre Probleme mit den Hunden – oder vielmehr mit Hundehaltern, die sich nicht an Recht und Ordnung halten und sich ihre eigenen Regelungen zusammenlegen

