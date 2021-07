Nicht entweder - oder, sondern weder - noch

Was bringt klimaschonendes Verhalten im Kleinen, wenn im Großen Erfolge zunichte gemacht werden? Sind die Klimaschutz-Maßnahmen, die ein einzelner umsetzen kann, nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Eines scheint sicher: Es muss mehr getan werden.

Als Tropfen auf den heißen Stein empfinde ich viele der Maßnahmen, die am Mittwochabend bei der Auftaktveranstaltung zum Klimaschutzkonzept vorgeschlagen wurden. Selbst wenn alle Elterntaxis ihre Zubringerdienste einstellen würden – was bringt das? Oder ein paar E-Bikes mehr oder weniger? Haben so gut wie keinen Effekt auf das Klima. Und ein begrünter Vorgarten? Bedeutet noch längst kein Ende der Überschwemmungen bei Starkregen.