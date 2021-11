Nicht nur für den Vereinssport

Gronau

In Gronau wird die Sportentwicklungsplanung in Angriff genommen. Bevor Ende des Monats erstmals eine Vielzahl geladener Akteure zusammenkommen, stellte das Beratungsbüro Peter Wehr Consulting aus Essen den Mitgliedern des Ausschusses für Sport, Gesundheitsprävention und Ehrenamt das Konzept vor, mit dem die Arbeit in Angriff genommen werden sollte.

-guk-