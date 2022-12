Niederländer decken sich in Deutschland mit Feuerwerk ein

Gronau

Ausnahmezustand an der Grenze: Auf den Parkplätzen vor den Supermärkten waren am Donnerstag in Gronau die Fahrzeuge aus den Niederlanden definitiv in der Überzahl. Verkaufsbeschränkungen und hohe Preise im eigenen Land sorgten dafür, dass viele Personen aus dem Nachbarland zum Feuerwerkeinkauf nach Deutschland kamen. Und nicht nur Böller waren stark gefragt.