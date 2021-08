Niederländische Polizei nimmt zweiten Verdächtigen fest

November 2020: Ein 20-Jähriger wird an einer Tankstelle angeschossen. Später steht in einer Eper Bauerschaft ein Auto in Flammen – es könnte das der Täter sein. Jetzt hat die niederländische Polizei einen zweiten Verdächtigen festgenommen.

Die niederländische Polizei hat nach einem Vorfall am 22. November 2020 in Enschede einen zweiten Verdächtigen festgenommen. Wie berichtet, war damals ein 20-jähriger Enscheder an einer Tankstelle an der Buurser­straat angeschossen worden. Der junge Mann wurde an der Schulter verletzt. Zeugen hatten angegeben, dass die Insassen eines dunkelblauen Autos in den Vorfall verwickelt waren. Nach dem Schuss waren sie geflüchtet.

Am selben Abend wurde ein Auto, auf das die Beschreibung der Zeugen passte, in der Eper Bauerschaft Wieferthook entdeckt – es stand in Flammen. Möglicherweise war es angesteckt worden, um Spuren zu verwischen. Am Tag darauf wurde ein inzwischen 29-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz festgenommen worden. Der Mann steht im Verdacht, mit dem Vorfall in Enschede zu tun zu haben.

Der zweite Verdächtige, ein 28-Jähriger ebenfalls ohne festen Wohnsitz, wurde bereits am 27. Januar in einer Wohnung in Enschede festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Auch der 29-jährige sitzt noch in U-Haft. Der im Januar Festgenommene wird als Hauptverdächtiger angesehen, so die niederländische Polizei weiter.

Vier Tage nach dem Vorfall an der Tankstelle waren im Rahmen einer Suchaktion der Polizei Beweismittel – offenbar die mutmaßliche Tatwaffe – am Straßenrand in Alstätte gefunden worden.

Die Ermittlungen dauern an.