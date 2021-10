Nikolaus-Hilfe soll auf die Tagesordnung

Aus datenschutzrechtlichen Gründen will die Stadt Gronau für den Nikolausverein Epe keine Gutscheine mehr versenden. Das kann die UWG nicht nachvollziehen und beantragt, das Thema in der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses auf die Tagesordnung zu nehmen.

So schnell kann es gehen: Gestern erst berichteten die WN von der besonderen Herausforderung des Nikolausvereins Epe, dessen Schreiben die Stadt Gronau aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mehr an die Vorschulkinder in Epe versenden will. Am selben Tag erreichte das Rathaus schon ein Dringlichkeitsantrag der UWG, die Tagesordnung des Hauptausschusses am morgigen Donnerstag um den Tagesordnungspunkt „Versandunterstützung für den Nikolausverein Epe e.V.“ zu erweitern. Beantragt wird von der UWG, dass der Rat ein besonderes öffentliches Interesse feststellt solange der Verein die entstehenden Kosten übernimmt . Zugleich soll auch anderen lokalen gemeinnützigen Vereinen die gleiche Unterstützung einmal pro Jahr zugesichert werden.