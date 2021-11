Nikolausverein baut Häuschen in der Merschstraße auf

Die Gutscheine für die Nikolaustüten gehen in der kommenden Woche raus an die Kindergarten- und Grundschulkinder in Epe. Das Konzept für die Abholung funktioniert auch nach der Absage des Weihnachtsmarktes.

Der Weihnachtsmarkt in Epe wurde am Mittwoch zwar offiziell abgesagt; die Pläne des Nikolausvereins, an diesen Tagen die leckeren Tüten an die Kindergarten- und Grundschulkinder zu verteilen, sind davon allerdings nicht betroffen. „Wir werden die Tüten an den drei Nachmittagen von Freitag bis Sonntag wie geplant verteilen“, erklärte Jochen Schmeing als Vorsitzender des Vereins auf WN-Anfrage. „Die Gutscheine sind auf unterschiedliche Tage ausgestellt, um das Ganze zu entzerren.“ Es wird demnach eine Weihnachtshütte in der Mitte der Merschstraße geben, wo die Helfer des Vereins unter freiem Himmel die Tüten verteilen.