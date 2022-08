Noch elf Spielhallen in Gronau

Gronau

Wer in Gronau Glücksspielgeräte betreibt, muss dafür Steuern zahlen. So verdient die Stadt einerseits mit, will aber andererseits auch die Anzahl der Geräte reduzieren, um die Spielsucht einzudämmen. Eines der beiden Ziele wurde erreicht, das andere nicht. Nun will die Stadt nachsteuern.

Von Martin Borck