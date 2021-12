Noch gibt es Hoffnung für den Umzug

Macht die Pandemie den Karnevalisten auch in dieser Session einen Strich durch die Rechnung? Für die Vereinsveranstaltungen könnte das so sein. Für den Karnevalsumzug in Gronau hat der Bürgerausschuss Karneval dagegen noch größere Hoffnung.

Da die Karnevalssession 2021/22 länger dauert als die letztjährige und der Umzug erst am 27. Februar stattfinden soll, gehen die Planungen zunächst einmal weiter. Das hat bei seiner jüngsten Vorstandssitzung der Bürgerausschuss Karneval Gronau und Epe (BAK) einstimmig beschlossen.

Mit entsprechenden Konzepten – zum Beispiel der 2G-Regel – scheint es den Karnevalisten möglich, eine solche Veranstaltung unter freiem Himmel durchzuführen. Als Zeitfenster für eine endgültige Entscheidung in die eine oder andere Richtung hat der Vorstand die letzte Januarwoche 2022 benannt.

Wenn ein Karnevalsumzug durchgeführt wird, könne es möglicherweise zu einem Umzug mit weniger Einheiten kommen. In diesem Zusammenhang bitte der BAK alle interessierten Gronauer und Eper Vereine, Nachbarschaften, Clubs etc. sich zu überlegen, den Umzug durch eigenes Mitgestalten zu unterstützen. „Es muss nicht gleich ein riesen Prunk- oder Mottowagen sein. Eine toll kostümierte Fußgruppe mit Bollerwagen hat einen genauso großen Charme. Es muss doch möglich sein, in einer Stadt mit mehr als 45 000 Einwohnern einen Umzug mit circa 50 Einheiten auf die Beine zu stellen“, heißt es in einer Mitteilung des BAK. Anmeldungen können über die Homepage (buergerausschusskarneval.de) erfolgen, entsprechende E-Mail-Adressen sind dort hinterlegt. Und auch wenn der Umzug doch noch abgesagt werden müsste, sei die Vorbereitungsarbeit nicht umsonst: „Im Jahr 2023 wird es einen neuen Anlauf geben.“

Anders sehe es derzeit bei den geplanten Veranstaltungen der Mitgliedsvereine (GNG, KFG, Bachusjünger, JKE) aus. Diese Veranstaltungen sollen ausnahmslos in Hallen und geschlossenen Räumen stattfinden. Die erste Veranstaltung schon am ersten Januarwochenende 2022. Ob und wie diese Veranstaltungen stattfinden können, werden die Vereine zeitnah bekannt geben.