Noten bauen erfolgreich Brücken

Starke Stimmen ziehen die Konzertbesucher in ihren Bann

Gronau

Man benötigt wohl mehr als zwei Hände, will man an den eigenen Fingern die Anzahl der Auftritte abzählen, die Peter Orloff mit dem Schwarzmeer Kosaken-Chor in Gronau bereits absolviert hat. Jetzt verknüpfte er einen Auftritt mit einem Besuch, der Folgen haben wird.