Notfütterungen waren erforderlich

Das wurde auf der Versammlung des Imkervereins Gronau-Epe deutlich. Vorsitzender Klaus Jürgen van der Wals berichtete vom allgemein geringeren Honigertrag in diesem Jahr. Die Frühjahrsernte fiel bei etlichen Imkern aus; der Mai war zu kalt und nass. Um zu verhindern, dass die Bienen verhungern, mussten im Frühjahr Notfütterungen mit Sirup erfolgen. Nach der Lindenblüte im Sommer konnte man endlich Honig aus den Bienenwaben ernten.

Im Herbst kam es wegen Futtermangels zu Räuberei unter den Völkern, was ebenfalls zu Verlusten führte. Darum war die optimale Überwinterung ein Thema. In der kalten Jahreszeit leben 5000 Bienen mit einer Königin in dem Bienenstock von ihren Futterreserven. Nur so können sie im Frühjahr erfolgreich starten und im Sommer zu einer Volksgröße von 40.000 Bienen mit einer Königin wachsen.

Bei der Bewertung durch den Landesverband erhielt der Honig von Bernd Schatz eine Auszeichnung in Silber. Besonders ist dabei der Wassergehalt von unter 18 Prozent zu erwähnen, was bedingt durch das Wetter nicht bei allen abgegebenen Proben der Fall war.

Die Imker befürworten Maßnahmen zum Erhalt und Anbau von Trachtpflanzen, um die Insektenvielfalt auch in Zukunft zu sichern.

Der Imkerverein verzichtet auf die Teilnahme auf dem Weihnachtsmarkt. Ein Verkauf der Bienenprodukte sei bei den Bedingungen in diesem Jahr in dem sonst gewohnt gemütlichen Umfeld nicht durchzuführen. Das teilte der Verein mit.