Nur der Turm hat Denkmalwert

Es knirscht im Gebälk. Und das, obwohl noch gar keine Pläne vorliegen. Der geplante Neubau eines historischen Teilrathauses an der Bahnhofstraße sorgt beim Heimatverein Gronau für Unbehagen. Der Grund: Die Denkmalschützer des Landschaftsverbandes kommen in einem Gutachten zum Schluss, dass nur der bestehende Alte Rathausturm ein Denkmal ist, die restlichen Fragmente nicht. Das sieht der Heimatverein anders und kündigt Widerstand an.

Noch haben die Planungen für ein neues historisches Rathaus an der Bahnhofstraße nicht das Licht der (politischen) Welt erblickt. Aber es regt sich bereits Widerspruch. Grund dafür ist ein neues Gutachten des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe (LWL). Die dortigen Denkmalschützer kommen nämlich in ihrer Expertise zu dem Ergebnis, dass zwar der alte Rathausturm ein Denkmal ist, die angrenzenden Fragmente des früheren Gronauer Rathauses hinter dem Turm aber nicht.

Das sehen die Mitglieder des Gronauer Heimatvereins anders – und kündigen Widerstand an. „Der Heimatverein Gronau wird sich trotz des negativen Votums seitens des LWL weiterhin für den Erhalt des historischen Anbaues einsetzten. Wir sehen in dem über 100 Jahre alten Rathausfragment ein sowohl örtlich wie zeitlich bedeutendes Objekt für die Stadt Gronau. Sowohl die historische Bauform (neugotische Elemente etc.) als auch die Nutzung (Verwaltungszentrum bis 1945, danach mit zahlreichen Nebenstellen noch bis in die 1980er-Jahre) vermitteln bis in die heutige Zeit einen hohen Zeugniswert. Auf Basis dieses Zeugniswertes liegt unseres Erachtens ein besonderes Interesse an dem Erhalt und der weiteren Nutzung des Gebäudeteils vor“, so der Heimatverein.

Neubaupläne werden am 12. Mai im Rat präsentiert

Das es aktuell zu einer Neubewertung der Denkmaleigenschaften des historischen Rathauses gekommen ist, hängt mit den Bauplänen der Stadt an diesem Standort zusammen. Entstehen soll dort – wie mehrfach berichtet – ein Teilstandort der Verwaltung. In dem Neubau, der sich gestalterisch am früheren historischen Rathaus orientieren soll, werden nach den Vorstellungen der Politik künftig das Baudezernat, das Stadtarchiv, das Drilandmuseum und der Heimatverein ein neues Zuhause finden. Die konkreten Planungen für das Projekt sollen am 12. Mai (Mittwoch) erstmalig im Rat vorgestellt werden.

Im Zuge des Vorhabens hat die Verwaltung jetzt die Denkmalexperten des LWL um eine Neubewertung der Denkmaleigenschaft von Rathausturm und Anbau gebeten, die bereits 1990 nach einer fachlichen Begutachtung in die Denkmalliste der Stadt eingetragen worden waren.

Frühere Gutachten genügen heutigen Standards nicht mehr

Die neue Expertise, so die Verwaltung, sei notwendig, weil die denkmalfachlichen Gutachten aus den 1980er- und 1990er-Jahren „den heutigen Anforderungen und Standards nicht mehr genügen“. Das gelte insbesondere dann, wenn bei geplanten Veränderungen Belange zu benennen seien, die den beabsichtigten Maßnahmen entgegenstehen.

Auszüge aus dem Gutachten der Denkmalfachleute

Das neue Gutachten legten die LWL-Experten Mitte März vor. Im Ergebnis sagt es aus, dass der Rathausturm einschließlich des östlich angebauten Treppenturmes ein Denkmal ist (siehe Themenkasten). Für weitere Fragmente des historischen Rathauses sehen die LWL-Fachleute das nicht: „Die erhaltenen Außenmauern und das in den Details der Kapitelle überdies veränderte Portal sind nicht geeignet, einen überzeugend zu formulierenden Zeugniswert für frühere Zustände oder Sachverhalte abzugeben. Außerdem sind die Räumlichkeiten hinter den erhaltenen Wänden grundlegend verändert und entsprechen nicht mehr den früheren Funktionen und Aufteilungen“, heißt es dazu im Gutachten.

„ Wir stehen zum Votum des LWL. “ Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick

Die Stadt (Untere Denkmalbehörde) hat sich dieser fachlichen Bewertung angeschlossen. „Wir stehen zum Votum des LWL“, so Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick gegenüber den WN. „Aber wir haben auch die Gespräche mit den Heimatvereinen in Erinnerung. Und wir werden diese Gespräche nach der Vorstellung der Pläne im Rat wieder aufnehmen.“

Heimatverein wollte „Goldene Brücke“ bauen

Der Heimatverein hatte nach eigenen Angaben noch versucht, im Verfahren eine „Goldene Brücke“ zu bauen. Mit der Aussage, dass die Stadt womöglich doch einen Denkmalwert der Fragmente sehen und der LWL für diesen Fall eine Unterschutzstellung widerspruchslos hinnehmen würde. „Warum dieser Passus nicht zur Anwendung gekommen ist, bleibt für uns unverständlich“, so der Heimatverein. Dessen Mitglieder wollen „weiter am Ball bleiben will“ – gemeinsam mit dem Heimatverein Epe und dem Bürgerverein Dinkelaue.