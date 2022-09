Nur die „Jump-Line“ fehlt noch

Jugendliche verwirklichen Traum vom Mountainbike-Parcours am Ter-Meulen-Weg

Gronau

Eine Gruppe von Jugendlichen um den 18-jährigen Robin Klümper haben sich mächtig reingehängt, um sich einen Traum zu erfüllen: Eine Mountainbike-Strecke in der Natur in ihrem Heimatort Gronau. Damit der Traum jetzt in Erfüllung gehen konnte, ließen sich die Mountainbiker auch auf einen Kompromiss ein.

Von Ralph Schippers