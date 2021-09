Nur noch ein Rotkehlchen ist da

Bernard Engemann macht sich Sorgen: Buchstäblich von Amsel bis Zaunkönig seien die Singvögel aus seinem Garten verschwunden. Nachdem das grüne Fleckchen rund ums Haus den Sommer über von vielen Vögeln bevölkert wurde, sei es in den vergangenen Wochen still geworden, berichtet der 86-Jährige. Nur ein Rotkehlchen mit einem verstümmelten Schnabel halte ihm noch die Treue.

Mit einer Dose voller Mehlwürmer stellt Bernard Engemann sich an den Rand seines Rasens, um „sein“ Rotkehlchen anzulocken. Doch weil ein Pressevertreter mit Kamera dabei ist, hält der Vogel Abstand. Normalerweise kommt er bis auf die Terrasse der Engemanns.

Das Rotkehlchen füttert Engemann, der schon in seiner Jugend Vögel gezüchtet hat, mit Mehlwürmern. Finken, Fasane und Hühner hat er unter anderem in seiner Jugend an der Schieferkuhle gezüchtet. Später waren es Kanarienvögel. Doch inzwischen beschränkt sich Bernard Engemann darauf, Vögel zu beobachten. Mit einem Bestimmungsbuch zu dem ein digitaler Stift gehört, der Vogelstimmen abspielen kann, hat er die Tiere von der Terrasse hinter dem Wohnhaus aus im Blick.