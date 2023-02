Nur noch kurz die Welt retten – dann beginnt seine Tour. In deren Rahmen gastiert Singer-Songwriter Tim Bendzko auch in Gronau, und zwar am 6. Mai (Samstag), als letzter großer Act des diesjährigen Jazzfests.

Immer wieder haben die Jazzfest-Macher in den vergangenen Jahren einen Abend des Festivals für deutschsprachige Pop- und Rockmusik reserviert. Max Giesinger, Johannes Oerding, Max Mutzke, Stefanie Heinzmann und Henning Wehland sind beispielsweise in der Bürgerhalle aufgetreten und haben für Stimmung gesorgt. In diesem Jahr ist es also der gebürtige Ost-Berliner Bendzko. „Wie schön, dass es uns endlich gelungen ist, Tim Bendzko im Rahmen seiner Sommershows nach Gronau zu holen“, freut sich Sabine Thünenkötter vom Jazzfest. „Auf unserer Wunschliste hatten wir ihn schon länger, aber diesmal passte es einfach und er freut sich aufs Jazzfest, genauso wie wir.“