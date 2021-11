Nussknackerin, statt Knacker

Warum gendern, wenn man auch konkret sagen kann, was Sache ist? Bei der „Nussknackerin“ tanzen nur Frauen, also haben Männer auch nichts im Titel zu suchen. Das Stück, das am letzten November-Wochenende im Gymnasium seine Premiere feiert, ist das erste der neuen Tanzgruppe des Vereins Fit und Fun.

In den Räumlichkeiten des Sportstudios Feelgood laufen derzeit die Proben für die Tanzvorführung, die am 27. November in der Aula des Gymnasiums Premiere feiern wird.

„Warum soll ein Stück ,Der Nussknacker‘ heißen, wenn nur Frauen darin tanzen?“ Daniela Henning lacht. „Wir haben nur weibliche Tänzerinnen – und warum sollte eine Frau sich in Männerkleider zwängen, wenn sie stattdessen ein wunderschönes Kleid tragen kann?“

„ Warum sollte eine Frau sich in Männerkleider zwängen, wenn sie stattdessen ein wunderschönes Kleid tragen kann? “ Daniela Henning

Aktuell kommen die Kleider allerdings noch nicht zum Einsatz. Henning und ihre Mitstreiterinnen stehen in Sportkleidung auf den Brettern, die für sie in diesen Tagen die Welt bedeuten. Das Tanzensemble des Gronauer Vereins Fit und Fun bereitet sich auf die Vorführung des Tanzstücks „Die Nussknackerin“ vor, das am 27. und 28. November (Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 15.30 Uhr) in der Aula des Werner-von-Siemens-Gymnasiums aufgeführt werden soll.

Erster öffentlicher Auftritt

Seit dem Jahr 2019 gibt es die Tanzgruppe innerhalb des Vereins. Jetzt erscheint sie erstmals im Licht der Öffentlichkeit. Die Tänzerinnen zwischen fünf und 50 Jahren haben – besonders in jüngster Zeit – viel trainiert und fiebern ihrem ersten Auftritt entgegen.

Perfekt für die Weihnachtszeit

Die Tänzerinnen präsentieren unter der Leitung von Daniela Henning eine eigene Interpretation des klassischen Balletts „Der Nussknacker“. Ein Stück, dass nach Ansicht des Vereins perfekt dafür geeignet ist, die Weihnachtszeit einzuläuten.

Am Wochenende steht die erste Kostümprobe auf dem Trainingsprogramm. Mitte der kommenden Woche folgt dann der Umzug vom Fitnessstudio in die Schulaula, wo auch erstmals die Bühnendeko zum Einsatz kommen wird. „Ich habe einige Jahre ausgesetzt und freue mich jetzt richtig darauf, ein neues Stück auf die Bühne zu bringen“, zieht Hennig schon ein positives Zwischenfazit. Sie blickt gespannt, aber dennoch gelassen der Aufführung entgegen. „Es ist einfach schön mit einigen Tänzerinnen nach den Jahren der Unterbrechung wieder zusammenarbeiten zu können.“

Tickets ab sofort erhältlich

Die Tickets für die Aufführungen gibt es zu den Öffnungszeiten im Sportstudio Feelgood im Gewerbegebiet an der Eßseite, wo auch die Proben stattfinden, sowie im Café Kleine Welle im Hallenbad an der Laubstiege zum Preis von zwölf Euro (neun Euro ermäßigt für Senioren ab 65 Jahren, Kinder, Schüler, Studenten und Menschen mit Behinderung) sowie an der Abendkasse für 13 Euro (ermäßigt zehn Euro).