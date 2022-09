Nutzen, versickern und verzögern

Gronau

„Alles fließt“, sagte Heraklit – auch wenn der griechische Philosoph bei seinen Überlegungen weniger Regenwassermanagement, Überflutungsvorsorge oder Entflechtungskonzepte vor Augen gehabt haben dürfte. Aber Wasser fließt nun mal (außer in Trockenperioden) und kann erhebliche Schäden anrichten. Auch im Flachland. Um die Gefahren zu vermindern, arbeiten das Abwasserwerk und das Bauamt in Gronau Hand in Hand. Am Mittwochabend wurde die Lokalpolitik im WZG über den aktuellen Stand informiert.

Von Martin Borck