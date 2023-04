Öffentlichkeitsfahndung: Frau aus Gronau vermisst

Eine 50-Jährige wird seit Dienstag vermisst. Die Polizei richtet sich nun an die Öffentlichkeit.

Seit Dienstag (11. April) fehlt von einer 50-Jährigen aus Gronau-Epe jede Spur. Die Polizei sucht derzeit nach Michaela Schlossarek, die seit 9.15 Uhr vermisst wird.

Die Gesuchte ist vermutlich mit einem braunen Dacia Duster mit dem Kennzeichen BOR-JM 173 unterwegs, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Beamten wenden sich nun per Öffentlichkeitsfahndung an die Bürger der Region.

Vermisste aus Gronau: Eigengefährdung befürchtet

Die Vermisste ist etwa 1,75 Meter groß, hat kurze braune Haare und trägt eine Brille. Laut Polizeiangaben hat sie eine stabile Statur und ist mit einer olivfarbener Jacke und einer hellen Jeans bekleidet. Es sei nicht auszuschließen, dass sich die Gronauerin Michaela Schlossarek selbst gefährden könnte, heißt es weiter.

Wer die Gesuchte aus Gronau gesehen hat, wird umgehend gebeten, den Notruf (110) abzusetzen.