Offene Tür aus Anlass des Jubiläums

Am 1. April – kein Aprilscherz – wurde im Jahr 1897 die Ev. Stadtkirche Gronau in Gottes Dienst gestellt. An jenem Sonntag wurde in der damals neuen Kirche der erste Gottesdienst gefeiert – ganz festlich und feierlich, allerdings bei regnerischem Aprilwetter. Das war ein großes Ereignis der Freude, denn die Alte Evangelische Kirche am Schlossplatz war zu klein geworden und die neue, große Ev. Stadtkirche wurde sehnlichst erwartet, damit alle Menschen, die sonntags zum Gottesdienst kamen, Platz finden konnten. Das waren noch Zeiten: Eine große, gefüllte Kirche Sonntag für Sonntag.

Heute sind die Zeiten andere. Und dennoch: Die Ev. Stadtkirche Gronau ist noch da, sogar gut saniert und mit einer neuen, renommierten Orgel, und feiert am heutigen 1. April ihr 125-jähriges Bestehen. An diesem Tag soll die Stadtkirche nachmittags von 16 bis 19 Uhr geöffnet sein und mit ihren offenen Türen dazu einladen, einfach mal hineinzugehen, zu schauen, den Innenraum wahrzunehmen, ein wenig der Sauerorgel zu lauschen.

Am Hauptportal am Kirchturm gibt es Gelegenheit, heiße Waffeln backfrisch zu genießen, dazu ein Tässchen Kaffee und/oder Tee sowie ein Gläschen Mineralwasser. Es soll – auch coronabedingt – kein großes Fest werden, aber an diesem denkwürdigen Tag ein kleines Wahrnehmen und Wertschätzen der Ev. Stadtkirche Gronau. Die gesamte Bevölkerung ist eingeladen.