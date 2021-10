Öffentliche Toilette soll kommen

Wer in der Gronauer Innenstadt ein dringendes Bedürfnis hat, der muss sich bislang auf die Suche begeben, wo eine „Nette Toilette“ zur Verfügung steht. Das soll in Zukunft nicht mehr der Fall sein. Eine breite politische Mehrheit fordert nur eine schnelle Lösung – und es gibt schon erste Ideen.

In der Innenstadt soll nicht nur möglichst zeitnah eine öffentliche Toilettenanlage geschaffen werden. Es soll auch, so fordert es die Kommunalpolitik, für ortsfremde leicht erkennbar sein, wo sich diese befindet.

Alte Hasen in der Gronauer Kommunalpolitik glaubten am Mittwochabend an ein Déjà-vu. Aber es war keine Erinnerungstäuschung: Wieder einmal wurde festgestellt, dass die Innenstadt eigentlich dringend eine öffentliche Toilette benötigen wird. Und nicht nur das dringende Bedürfnis allein wurde einstimmig attestiert – die Stadtverwaltung wurde beauftragt, möglichst schnell ein Konzept zu erarbeiten. Auf die Tagesordnung gebracht hatte der Seniorenbeirat das Thema mit einem Antrag. Auch der Cityring hatte unlängst erst öffentlich darauf hingewiesen, dass die Kaufmannschaft sich eine solche Einrichtung wünschen würde.