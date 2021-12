Öffnungszeiten in den Weihnachtsferien

Gronau

In den Weihnachtsferien hat das Hallenbad geöffnet – aber zu leicht veränderten Zeiten. Wichtig für Kinder: In den Ferien gelten sie nicht automatisch als getestet, weil die Testungen in der Schule nicht stattfinden. Sie brauchen also für den Schwimmbad-Besuch einen aktuellen Testnachweis.