Öffnungszeiten werden eingeschränkt

Eigentlich sollten die Freibäder jetzt so richtig in den Sommer starten. Doch stattdessen verkünden die Stadtwerke Gronau Einschränkungen bei den Öffnungszeiten. Der Grund: Viele Mitarbeitende sind erkrankt – zu viele.

Die Badefreunde in Gronau und Epe müssen sich kurzfristig auf gekürzte Öffnungszeiten in den Freibädern in Gronau und Epe einstellen.

Das hatten sich die Stadtwerke Gronau eigentlich anders vorgestellt: Da wird das Wetter endlich sommerlich warm – und die Öffnungszeiten müssen begrenzt werden.

War in der vergangenen Woche im Sportausschuss noch darüber gesprochen worden, dass in einigen anderen Orten ganze Bäder aufgrund von Personalmangel geschlossen oder in ihren Öffnungszeiten begrenzt sind, so ereilt dieses Schicksal jetzt auch die beiden Freibäder der Stadtwerke Gronau.

Ab dem heutigen Donnerstag (23. Juni) haben das Bültenfreibad in Epe und das Parkfreibad in Gronau eingeschränkte Öffnungszeiten bis voraussichtlich zum 30. Juni.

Die neuen Öffnungszeiten sehen wie folgt aus:

- Donnerstag (23. Juni): 13 bis 20 Uhr (Gronau), 13 bis 20 Uhr (Epe)

- Freitag (24. Juni): 6 bis 20 Uhr (Gronau), 6 bis 20 Uhr (Epe)

- Samstag und Sonntag (25. und 26. Juni): 8 bis 19 Uhr (Gronau), 8 bis 19 Uhr (Epe)

- Montag (27. Juni): geschlossen (Gronau), 6 bis 20 Uhr (Epe)

- Dienstag (28. Juni) 6 bis 20 Uhr (Gronau), geschlossen (Epe)

- Mittwoch und Donnerstag (29. und 30. Juni), 13 bis 20 Uhr (Gronau), 13 bis 20 Uhr (Epe)

Hintergrund für die kurzfristige Einschränkung der Öffnungszeiten sind, wie die Stadtwerke Gronau in einer Mitteilung am Dienstagnachmittag bekanntgaben, außergewöhnlich hohe und unerwartete krankheitsbedingte Ausfälle im gesamten Bäderteam, die sich mit dem normalen Dienstplan leider nicht auffangen lassen.

„Das ist noch nie dagewesen und ein schwerer Schritt auch für uns“, erklärt Konstantin Weber, Teamleiter der Gronauer Bäder. „So schnell wie möglich werden wir die Öffnungszeiten wieder hochfahren, vorausgesetzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wieder gesund und die notwendige Sicherheit unserer Badegäste ist gewährleistet.“

Die Stadtwerke bitten in ihrer Mitteilung bei den Badefreunden um Verständnis. Die Einschränkungen bezeichnen sie gleichwohl als einen notwendigen Schritt.