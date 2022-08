Ohne Termin und mit freier Impfstoffwahl

Der Kreis Borken bietet erneut Corona-Schutzimpfungen in Gronau an. Die Termine sind am 12. August (Freitag) von 15 bis 19 Uhr und am 13. August (Samstag) von 11 bis 15 Uhr im Rathaus, Konrad-Adenauer-Straße 1.

Personen ab fünf Jahren können geimpft werden. Auffrischungsimpfungen sind ab einem Alter von zwölf Jahren möglich. Eine Terminbuchung ist nicht erforderlich. Der Impfstoff kann ausgesucht werden: Geimpft wird der Impfstoff von Biontech, Moderna und Novavax. Kinder bis elf Jahre erhalten den Kinder-Impfstoff von Biontech.

Rathaus

Die bisherige FFP2-Maskenpflicht ist aufgehoben. Eine OP-Maske ist ausreichend.

Die erste Auffrischungsimpfung (Boosterimpfung) ist frühestens drei Monate nach erfolgter Grundimmunisierung möglich. Die zweite Auffrischungsimpfung ist für Personen ab 70 Jahren, Personen mit Immundefizienz und Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen drei Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung, für Beschäftigte aus Pflegeberufen und dem medizinischen Bereich frühestens sechs Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung möglich.

Für alle gilt: Mitzubringen sind, falls vorhanden, der Impfpass und die Gesundheitskarte. Bei der Impfung von unter 16-Jährigen ist die Begleitung eines/einer Sorgeberechtigten sowie die Unterschrift aller Sorgeberechtigten erforderlich. Die Impfunterlagen (einschließlich der Einverständniserklärung) können vorab unter kreis-borken.de/impfunterlagen heruntergeladen und ausgefüllt werden. Bei Auffrischungsimpfungen ist es ausreichend, die „alte“ Impfmappe inklusive der Unterlagen mitzubringen und zusätzlich die möglichst vorher schon ausgefüllte „Impfbescheinigung zur Eintragung der Auffrischungsimpfung“. Dieses Formular ist auf kreis-borken.de/impfunterlagen-impfbescheinigung zu finden.

Impfstoff

Ein Hinweis für Bürgerinnen und Bürger, die ihre Erst- und Zweitimpfung mit einem Vektor-Impfstoff (Astra-Zeneca, Johnson&Johnson) erhalten haben: Für Auffrischungsimpfungen wird ein mRNA-Impfstoff verwendet, sodass diese Personengruppe für die Auffrischungsimpfung erneut die gesamten Impfunterlagen (Aufklärungsblatt, Anamnesebogen, Einwilligungserklärung) unter kreis-borken.de/impfunterlagen herunterladen und ausfüllen muss.

Eine Impfung ist auch für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine möglich. Dazu gibt es ein Informationsblatt mit den Impfangeboten in ukrainischer und russischer Sprache sowie in weiteren Sprachen im Internet unter kreis-borken.de/corona-uebersetzungen.