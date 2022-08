Ohrwürmer mit fanfarbelhafter Band

Den Ohrwurm kriegt man die ganze Nacht nicht mehr aus dem Kopf: „Und die Chöre singen für dich“ – und dann das „Oh Oh Oh Oh“, das sich in Textform ohne Noten nur unzulänglich wiedergeben lässt. Aber wer kennt das Stück von Mark Forster nicht? Es ist wohl von jedem Chor in Deutschland, der was auf sich hält, adaptiert worden? Die rund 9000 Menschen, die am Freitagabend auf dem Platz vor der Bürgerhalle ihr Idol feiern, sind jedenfalls über das ja eher einfach zu merkende „Oh Oh Oh Oh“ hinaus erstaunlich textsicher. Auch die weniger knallermäßigen Stücke singen sie mit. Das an einem Abend, der wettermäßig für diesen Zweck ideal ist: bewölkt, rund 23 Grad, und der Regen – der besteht aus Konfetti.

