Online-Konzert für Trompete und Orgel aus der Ev. Stadtkirche

Am Samstag (23. Januar) um 18 Uhr laden Kantor Dr. Tamás Szöcs und Posaunenchorleiter André Sander zu einem Online-Konzert „in die“ Evangelische Stadtkirche Gronau ein. Der Zugang ist mit wenigen Klicks ausschließlich über die Internetseite www.treffpunkt-kirchenmusik.de möglich. Unter dem Titel „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ spielen beide Musiker Choräle der Nachweihnachtszeit für Trompete und Orgel. Die Texte dieser Lieder – die in der Übertragung eingeblendet werden – blicken auf das neue Licht, das in die Welt gekommen ist, auf die Reise der Heiligen drei Könige und auf die Veränderungen, die Weihnachten im Leben bewirken kann. Der Onlinestream kann kostenlos verfolgt werden, für spontane Kommentare und für den digitalen Applaus wird auch ein Online-Chat eröffnet. Freiwillige Spenden zugunsten der Kirchenmusik und der Orgelpflege sind willkommen.