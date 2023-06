Opfer leidet bis heute an psychischen Folgen

Das Schöffengericht in Ahaus hat am Donnerstag einen 23-jährigen Gronauer zu einer Freiheitsstrafe von anderthalb Jahren wegen des Versuchs eines schweren Raubüberfalls verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung auf zwei Jahre ausgesetzt.

Zufalls-Tat oder doch Vorsatz? Diese Frage blieb am Donnerstag vor dem Schöffengericht Ahaus ungeklärt, als sich ein 23-jähriger Gronauer wegen des Vorwurfes des versuchten schweren Raubs zu verantworten hatte. Das Gericht sah es schlussendlich als erwiesen an, dass der junge Mann am Silvesterabend des vergangenen Jahres auf dem Radweg entlang der Gronauer Straße versucht hat, einem 55-jährigen Frührentner die Schultertasche zu entreißen. Dabei erlitt das Opfer erhebliche Verletzungen.