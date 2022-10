Paddeln, daddeln oder buddeln?

Mädchen und Jungen können sich freuen: Am Sonntag startet die Kindertheater-Saison in Gronau. Zum Auftakt kommt das Theater Kreuz&Quer aus Duisburg in die Dinkelstadt. Das Theater führt das Stück „König Daddelbart“ auf.

Licht aus, Vorhang auf: Die Kindertheater-Saison beginnt. Schon am Sonntag (23. Oktober) geht’s los – und bis März 2023 werden dann insgesamt fünf Aufführungen in den drei Jugendzentren und in der Stadtbücherei gezeigt. Das bunt gemischte Programm geht jeweils sonntags ab 16 Uhr über die Bühne. Zu allen Stücken beträgt der Eintritt drei Euro pro Person.

Am kommenden Sonntag (23. Oktober) kommt das Theater Kreuz&Quer aus Duisburg ins Jugendzentrum Luise, Schiefe Straße 41 in Gronau das Stück „König Daddelbart“ (für Kinder ab fünf Jahren). Zum Inhalt: Ferien! Was gibt es schöneres? Heute wollen Gebrr und Grimm eigentlich paddeln gehen. Aber seit neuestem hat Gebrr ein Schlauphone und seitdem hat sie zu rein gar nichts mehr Lust, außer zu daddeln und zu daddeln und zu daddeln. Nicht mal ein Märchen will sie hören, immer nur daddeln und daddeln und daddeln. Bis Grimm zu einer „Schlauphone-List“ greift und Gebrr dann doch ein Märchen erzählt, das Märchen vom „König Drosselbart“. Und wie die beiden so sind, sind sie rappzapp mittendrin in der Geschichte, spielen die hochmütige, eingebildete Prinzessin Selfie, die heiratslustigen Könige, Herzöge, Fürsten, Grafen, Freiherrn und Edelleute und natürlich den König „Daddelbart“. Und am Ende gehen die beiden dann doch paddeln. Oder doch daddeln? Oder diddeln? Oder duddeln? Oder buddeln . . ?

Und darauf können sich die kleinen Theaterbesucherinnen und Theaterbesucher im Laufe der Saison auch noch freuen:

Von Bienen und Blüten

Am 27. November ist das Urania Theater aus Chemnitz zu Gast im Jugendzentrum Stop, Laurenzstraße 65 in Epe. Im Gepäck hat es ein Stück über Bienen: „Rettert Mortimer“ (für Kinder ab vier Jahren). Es handelt von Mortimer, einem stattlichen Apfelbaum, an dessen Stamm der Bauer die Axt anlegen will. Nun sind Kinder und Wiesenbewohner aufgerufen, Mortimer zu retten. In „Rettet Mortimer!“ wird auf kindgerechte Weise anhand einer kleinen Detektivgeschichte erklärt, welche Rolle die fleißigen Honigsammlerinnen in unserem Ökosystem haben und wie der Mensch dieses beeinflusst, heißt es in einer Ankündigung.

Die Achja!-Bühne aus Essen gastiert am 15. Januar in der Stadtbücherei Gronau, Parkstraße 1, mit dem Stück „Held oder Huhn“ – eine Theatergeschichte über Gummibeine und Mut, Heldentum und innere Stärke für Kinder im Alter ab fünf Jahren.

Am 12. Februar kommt das Theater Rumbalabumba aus Bad Oeynhausen ins Jugendzentrum St. Josef nach Gronau. Zu erleben ist dort das Stück „Henry holt Hilfe“ für Kinder ab vier Jahren. Im Mittelpunkt der Geschichte von zweifelhafter Freundschaft, Mut und guter Nachbarschaft steht Mäuserich Henry. Dessen Familie wird von einem Erdklumpen verschüttet – aber am Ende geht doch alles gut aus.

Jim Knopf ist auch dabei

Den Saisonabschluss bestreitet dann am 26. März das Theater Gekko aus Tübingen im Jugendzentrum St. Josef. Im Gepäck hat es die Geschichte „Jim Knopf – das kleine Lumpenkasperle“ (für Kinder ab vier Jahren). Und darum geht’s: Das kleine Lumpenkasperle ist aus lauter bunten Stoffresten genäht und gehört dem Büblein. Es ist sein bester Freund und Spielkamerad und bringt ihn immerzu zum Lachen. Eines Tages sieht das Büblein in einem Schaufenster jedoch viel schönere Spielfiguren . . .