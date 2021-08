„Pandemie der Ungeimpften“

Da wünscht man den Krakeelern schon fast eine Familienpackung Halspastillen: So stark strapazierte eine Gruppe Protestler ihre Stimmbänder, dass sich manch ein Besucher der Wahlkampfveranstaltung mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn schon Sorgen um die körperliche Gesundheit der lautstarken Minderheit machte. Von der seelischen mal ganz abgesehen. Inhaltlich war seitens der Protestler außer „Lügner“- und „Hau ab!“-Rufen nicht viel zu vernehmen. Die Inschrift auf einem in fehlerhaftem Deutsch beschriebenen Schild verortete sie im Lager der Impfgegner. Die in Epe brüllenden Protestler waren offenbar zum großen Teil auch schon an anderen Orten durch Störaktionen von Wahlkampfauftritten aufgefallen.

