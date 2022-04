Schwere Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Samstag in Epe bei einem Verkehrsunfall erlitten.

Ein Gronauer war gegen 9.35 Uhr mit seinem Wagen auf dem Boomkamp unterwegs. Als er die Laurenzstraße queren wollte, kam es zur Kollision mit der Gronauerin: Diese hatte die bevorrechtigte Laurenzstraße in Richtung Gronauer Straße befahren. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.