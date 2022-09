Per Fiets durch die Bauernschaft

Zum zweiten Mal lud das Stadtmarketing gemeinsam mit Landwirten aus Epe zum Landgeschehen ein – und traf damit ganz offensichtlich ins Schwarze: In Kombination mit dem Michaelismarkt nutzten zahlreiche Fiets-Freunde das Angebot und lernten einige Höfe persönlich kennen.

Auf den teilnehmenden Höfen gab es für die Landgeschehen-Besucher eine Vielzahl von Dingen zu entdecken.Auch musikalische Darbietungen durften am Samstag und Sonntag an den Stationen nicht fehlen.

Fragen müssen beantworten und Punkte gesammelt werden. Fragen, die zum Nachdenken anregen und wissenswertes vermitteln. Und das alles verpackt in einer spannenden, interaktiven Radrallye: Unter dem Motto „Landgeschehen“ ging es für viele Pedalritter an diesem Wochenende mit dem Smartphone am Lenker durch die Eper Bauernschaft.