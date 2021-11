Personen auf den Gleisen

Der Zugverkehr zwischen Gronau und Enschede war am Dienstagnachmittag für gut anderthalb Stunden gestört. Auf den Gleisen hielten sich unbefugte Personen auf, so die Bahn. Die Polizei setzte einen Hubschrauber ein, auch am Haltepunkt Glanerbrug standen Polizeikräfte. Die Personen wurden nach Angaben der Bahn aufgegriffen, so dass die Strecke gegen 17.20 Uhr wieder freigegeben werden konnte.