Perspektiven in der Personalfrage

Im Mittelpunkt des Unternehmerfrühstücks am Donnerstag im neuen Steps an der Mühlenmathe stand ein Fachvortrag zu einem Thema, dass vor allem dem Mittelstand auf den Nägeln brennt: Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung in Zeiten eklatant zunehmenden Fachkräftemangels. Die Resonanz war groß: Weit mehr als 100 Firmenvertreter kamen.

Das Netzwerken ist eines der Schlüsselthemen, dem sich das neue Zentrum für Co-Working und Co-Learning „Steps“ an der Mühlenmathe unweit des Bahnhofs widmet. Dass der neue Knotenpunkt (neudeutsch: „Hub“) rund um Bildung und Arbeitswelt schon ziemlich gut funktioniert, zeigte sich am Donnerstag beim Gronauer Unternehmensfrühstück in beeindruckender Weise. Rekordverdächtige 135 Unternehmensvertreter waren der Einladung der Wirtschaftsförderung und – erstmals in der Reihe – auch des Unternehmensverbands aiw gefolgt, um das erst im vergangenen Jahr aus der Taufe gehobene Bildungszentrum näher kennenzulernen – und eben zu netzwerken. Der Geräuschpegel im Seminarraum im zweiten Obergeschoss vor und nach dem offiziellen Teil sprach für sich. Keine Frage, der Gesprächsbedarf war groß.