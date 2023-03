Perspektivwechsel hilft

Anna Berek-Telöken (links) und Sarah Jrab führten in die Ausstellung ein.

Es sind nur etwa ein Dutzend Beispiele für den alltäglichen Rassismus, den Menschen mit Migrationshintergrund auch im Westmünsterland immer wieder erfahren. Nichts Schlimmes in dem Sinne, dass jemand körperlich zu Schaden käme. Doch auch Worte können verletzen und die Betroffenen in ihrer Selbstwahrnehmung verunsichern. Zum Beispiel eine Situation im Supermarkt, die eine aus dem heutigen Nord-Mazedonien stammende Person schildert: „Einem Herrn hinter mir passt es offenbar nicht, dass ich mich zu lange vor dem Kühlregal aufhalte. Ich werde laut angesprochen, dass auch andere Menschen einkaufen möchten. Sobald ich ihn darauf aufmerksam mache, dass ich ihn nicht bemerkt habe und er mich schließlich höflich darum bitten könnte, begrüßt er mich ironisch mit folgendem Satz: ,Herzlich willkommen in meinem Land.‘“