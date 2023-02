Petition für Erhalt des Bardel-Busses

Wie geht es im kommenden Jahr mit dem Schülertransport von Gronau und Epe in die Bardel weiter? Eine Vorentscheidung könnte am kommenden Montag fallen.

Per Bus fahren an jedem Schultag über 200 Kinder

Der Verkehrsausschuss des Kreises Borken befasst sich am Montag erneut mit dem Thema, wie vom kommenden Jahr an mit der Buslinie Gronau bzw. Epe zum Missionsgymnasium Bardel umgegangen wird. Wie berichtet, will die Bentheimer Eisenbahn, die die Linie eigenwirtschaftlich betreibt, den Betrieb Ende des Jahres einstellen. Immerhin besuchen über 300 Kinder und Jugendliche aus Gronau und Epe das Gymnasium. Über 200 von ihnen nutzen regelmäßig den Bus. Eine Lösung muss her.