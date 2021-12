„Pfeiffenköpfe“ neu geordnet

Durch den Versatz in der Gebäudemittel, die unterschiedlichen Fassadenfarben und die zwei aufgesetzten Satteldächer soll am Parkweg der Eindruck geweckt werden, dass nicht ein massives, sondern mehrere Gebäude entstanden seien.

Der Parkweg in Epe wird in den kommenden Jahren ein neues Gesicht erhalten – zumindest wenn es nach den Vorstellungen einiger Investoren geht, die den Bau neuer Gebäude in diesem Bereich vorsehen. Am morgigen Mittwoch steht das Thema auf der Tagesordnung in des Ausschusses für Planen, Bauen und Denkmalschutz (18 Uhr, Rathaus). Die WEG hat für das Ortsquartier die Aufstellung eines Bebauungsplans und den Erlass einer Veränderungssperre gefordert.