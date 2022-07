Feuerwehr muss im Schlamm versunkenes Tier aus Notlage retten

Pferde-Drama in der Dinkel

Epe

Was als erfrischender Ausritt begann, hätte auch tödlich enden können. Vier Teenager aus Epe wollten mit ihren Pferden nur kurz zur Abkühlung in die Dinkel reiten. Plötzlich versank Stute Cola im Morast – und die Feuerwehr musste das Pferd in einem mehrstündigen Einsatz aus der gefährlichen Notlage befreien.

Von Guido Kratzke