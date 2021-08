Photovoltaik-Feld an der Bahntrasse

Zwischen Vennstraße und Schlamannweg soll die erste große Photovoltaik-Freiflächenanlage in der Stadt entstehen. Die Epe-PV GbR, in der sich drei Eperaner zu diesem Zweck zusammengeschlossen haben, macht sich dafür stark. Sie will auch die direkten Anwohner und weitere Interessenten bis zu 15 Prozent an dem Projekt finanziell teilhaben lassen. Der Bau- und Planungsausschuss gab am Mittwochabend insofern grünes Licht, als er dem Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplans in dem Gebiet mit 13 gegen drei Stimmen zustimmte.

