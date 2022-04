Plan für drei Gebäude an der Bahnlinie

Das Projekt dürfte – die Zustimmung der politischen Gremien vorausgesetzt – das Bild der Steinstraße in einem Teilbereich deutlich verändern: Westlich des Kreisverkehrs mit der Losserstraße soll nördlich der Bahnlinie ein Dienstleistungs-, Schulungs- und Forschungszentrum mit Hotelbetrieb entstehen. Drei Gebäude sind auf dem etwa 8700 Quadratmeter großen Grundstück geplant. In einem ersten Bauabschnitt, so das planende Ingenieurbüro Johann Hoff, sollen zwei Gebäude in zwei- bis viergeschossiger Bauweise mit rund 7000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche umgesetzt werden. Die erforderlichen Stellplätze werden teils ebenerdig, teils in einem Tiefgaragengeschoss angelegt. Verkehrlich erschlossen wird das Vorhaben über Zu- und Abfahrten zur Steinstraße. Der Bau- und Planungsausschuss wird sich am kommenden Dienstag mit dem Vorhaben beschäftigen.

