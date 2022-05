Pläne für das Dinkellager-Hotel werden vorgestellt

Projektentwickler und Investoren am Mittwoch in der Ratssitzung

Gronau

Die Pläne für den Bau eines Hotels am Rand des Inselparkgeländes werden konkreter: In der Ratssitzung am Mittwochabend (18. Mai) stellen Projektentwickler und Investoren den aktuellen Stand der Planungen vor.

-bsch-