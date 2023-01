„Siemens Insight“ statt Shakespeare

Seit Ende des vergangenen Jahres hat das Werner von Siemens Gymnasium einen eigenen Schulpodcast. Dieser wird von Schülern des Literaturkurses produziert. Die erste Folge beschäftigte sich mit den Referendaren der Schule. Schon in der nächsten Woche ist die Veröffentlichung einer weiteren Folge geplant.

Annika Jansen (l.) ist eine der drei Podcaster am Werner-von-Siemens-Gymnasium. Im Bild interviewt sie Schülersprecher Friso Wyckelsma für die neue Folge von „Siemens Insight“.

Annika Jansen, Esther Krieger und Luca Haupt bilden den Literaturkurs der Jahrgangsstufe Q1 des Werner-von-Siemens-Gymnasiums. Klassischerweise führt der Theaterstücke auf. Doch dazu braucht es eine angemessene Besetzung, die aber in diesem Schuljahr mit nur drei Schülern nicht gegeben ist. Was also alternativ auf die Beine stellen?