Poeten und Popcorn

Am Freitag (10. Juni) wird im Foyer des neu gestalteten Cinetech mit Worten und vollem Körpereinsatz um den „Goldenen Hut“ gekämpft. Sechs mutige Autorinnen und Autoren treten mit ihren ausschließlich selbstverfassten Texten gegeneinander an. Poetry Slam, so heißt das Event, was frei übersetzt so viel wie „Dichterwettstreit“ bedeutet und das Gronauer Publikum schon seit 2013 zum Lachen bringt, zum Nachdenken bewegt oder zu Tränen rührt.

Sechs Minuten ist die Grenze

Egal ob Kurzgeschichte oder Gedicht, abgelesen oder auswendig performt, geschrien oder geflüstert – alles was der eigenen Feder entstammt und in ein schmales Zeitfenster von sechs Minuten passt, darf vorgetragen werden. Nach jeder Performance vergibt eine zufällig ausgewählte Publikumsjury Punkte von eins („Ein Text, der niemals hätte geschrieben werden dürfen“) bis zehn („die kollektive Ekstase“). Im Finale entscheidet traditionsgemäß der lauteste Applaus.

Marian Heuser moderiert

Charmant durch den Abend führt seit der ersten Stunde der NRW-Vizemeister von 2017 und Initiator der „World of Wordcraft“- Poetry-Slam-Reihe Marian Heuser, der folgende talentierte Slammerinnen und Slammer aus der ganzen Republik in Gronau präsentiert: Anna Lisa Tuczek (Bonn), Björn Rosenbaum, Dortmund), Felicitas Friedrich (Bielefeld), Hauke Schrade (Oldenburg), Mirko Gilster (Oldenburg) sowie Regina Rode (Hannover).

Einlas ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Eintrittskarte gibt es für 15 Euro unter