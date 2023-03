Politik bietet Verwaltung erforderliche Hilfen an

Gronau

Das Problem ist nicht neu, dafür vielschichtig und nicht einfach zu lösen: Der Fachkräftemangel ist mit voller Wucht auch in der Gronauer Kommunalverwaltung angekommen. Und auch wenn an der Beseitigung gearbeitet wird, so gibt es für Lösungen noch einige Klippen, die umschifft werden müssen. So ist das Personalamt aktuell mit einer Orga-Untersuchung beschäftigt, die für mehr Klarheit sorgen könnte. Sie ist aber noch nicht abgeschlossen.

-guk-