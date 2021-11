Politik: Radfahrer auf Vennstraße gefährdet

Die Politik hält die Verkehrssituation in Höhe des Bahnübergangs an der Vennstraße in Epe für gefährlich. Anlass für die Fraktion GAL/Linke, erneut einen Vorstoß zu unternehmen, Tempo 30 und eine Querungshilfe in dem Bereich zu beantragen.

Der Stadt selbst sind allerdings die Hände gebunden, weil für die Vennstraße der Landesbetrieb Straßen NRW zuständig ist. „Und Sie möchten ja auch nicht, dass ich Ihr Wohnzimmer tapeziere“, zog Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick im Fachausschuss einen Vergleich – der allerdings humorvoll von dem ein oder anderen Politiker relativiert wurde: „Wenn ich mir die Tapete aussuchen kann . . .“

Der Landesbetrieb sieht keinen Handlungsbedarf. Es läge keine besondere Gefahrenlage vor, so dass auch eine Temporeduzierung auf 30 km/h in dem Bereich nicht angezeigt sei. Zumal – so der Landesbetrieb und die Polizei bei einem Ortstermin vor drei Jahren – die Zahl der querenden Fußgänger und Radfahrer als auch die Verkehrsdichte keinen Anlass dazu gäben.

Für den Einbau einer Querungsinsel sei die Straße nicht breit genug. Wenn aber die Germaniaflächen umgestaltet werden, will die Stadtverwaltung daran denken, dem öffentlichen Straßenraum mehr Platz zu geben, so dass eine Mittelinsel eingerichtet werden könnte.

Mit den bisherigen Stellungnahmen des Landesbetriebs gaben sich die Politiker nicht zufrieden. Die Stadtverwaltung soll das Thema dort erneut ansprechen.