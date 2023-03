Alkoholisierter droht offenbar mit Bombe

Eine Bombendrohung hat am Donnerstag zu einem grenzüberschreitenden Einsatz der Polizei geführt. Ein Mann behauptete, eine Bombe dabei zu haben und stieg anschließend in den Zug.

Als ein Gronauer am Donnerstag von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde, wollte er davon, was er zuvor getan hat, nichts mehr wissen: Auf dem Bahnhofsvorplatz in Enschede hatte er offenbar behauptet, eine Bombe dabeizuhaben, die er zünden wolle.

Die Polizei sperrte den Bahnhof. Gegen 16.50 Uhr erhielt die Leitstelle der Kreispolizeibehörde Borken von den Kollegen aus Enschede den Hinweis, dass der Gesuchte in den Zug nach Gronau gestiegen sei. Neben der Alarmierung der deutschen Polizei eilten mehrere Streifenwagen der niederländischen Politie nach Gronau.

Mann warf Rucksack weg

Am Bahnhof sprachen sie den Verdächtigen an. Der Gronauer warf seinen Rucksack weg, folgte dann aber den Anweisungen der Politieagenten.

Polizisten aus Gronau nahmen den 38-Jährigen in Gewahrsam. Eine Bombe wurde weder an der Person oder im Rucksack noch im Zug gefunden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der für eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,5 Promille sprach. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Die Polizei untersucht nun, ob er eine Straftat begangen hat.