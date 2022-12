Polizei fahndet mit Fotos

Nach Raub in Epe

Epe

Bargeld erbeutet haben unbekannte Räuber am 9. November kurz vor 22 Uhr bei einem Überfall auf einen Penny-Markt an der Straße Auf der Sunhaar in Epe. Nun sucht die Polizei mit Fotos einer Überwachungsanlage nach den Tatverdächtigen.